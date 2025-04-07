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صحناوي حول انتخابات بلدية بيروت: المناصفة في خطر.. وطرابلسي: هذا الموضوع يمكن أن يُستغل في ظل ما يحصل في جوارنا!

7
APRIL
2025
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قال النائب نقولا صحناوي في مؤتمر صحفي مع النائب إدغار طرابلسي حول انتخابات بلدية بيروت إنّ "المناصفة في خطر وهي مسؤولية وطنية" مُطالبًا من المسؤولين بدءًا من رئاسة الجمهورية أن يعالجوا الموضوع.

وأضاف صحناوي أنّ "العلاج من خلال قانون يكرس المناصفة وهناك قوانين اقترحناها لضمان المناصفة"، متابعًا أنّه "هناك أفرقاء يعملون على توافق والنية جيدة ولكن رغم ذلك لسنا مطمئنين والمشكلة أن هناك اقطابا عديدين يعملون على التوافق."

وأكمل يقول إنّ "في اقتراحات القوانين المطروحة هناك اقتراح يضمن المناصفة لكن الصورية وليس الفعلية المطلوبة"، مضيفًا: "يجب تغيير انتخاب الأعضاء أو عبر نظام حديث حيث تكون هناك بلديات عدة تجتمع ضمن بلدية كبيرة."

وبدوره قال النائب إدغار طرابلسي في المؤتمر الصحفي حول انتخابات بلدية بيروت إنّ "النوايا الجيدة تبرهن في القانون ونتوجه إلى الرئيس بري والرئيس سلام ليكون هناك بحث في اقتراحات القوانين وإلا الشرذمة ستأتي."

ونبّه أنّ "هذا الموضوع يمكن أن يُستغل في ظل ما يحصل في جوارنا ويجب حفظ الوحدة الوطنية في بيروت."

وأضاف: "نأمل من زملائنا نواب بيروت أن يساندونا لأن بيروت هي الجوهرة التي تطل على العالم بوحدتها."

وختم أنّه "يجب أن يكون هناك قانون للمدن الكبرى."

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