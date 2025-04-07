بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية.. بيان هامّ من وزير الداخلية!

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أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بيانا حمل الرقم 33/ص.م، يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان والأقضية التابعة لها، وهنا نصه :

"بالاستناد الى القرارات الرقم 431 والرقم 433 تاريخ 2/4/2025 ، المتعلقين بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في محافظة جبل لبنان، حيث تم تحديد موعد إجراء تلك الانتخابات يوم الأحد الواقع فيه 4/5/2025

إن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علماً بنص المادتين 25 و26 المتعلقتين بانتخاب المجالس البلدية والمادتين 33 و35 المتعلقتين بانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية المنصوص عليها في القانون الرقم 665/97، وذلك بشأن مواعيد وشروط الترشيح.

لذلك لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية، تقديم تصريح ترشيحه مسجلا لدى الكاتب العدل على النحو المبين في المواد أعلاه على أن يرفق به:

-بيان قيد إفرادي الكتروني

-سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.

-صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة من مقرر لجنة القيد.

-تأمين انتخابي من صندوق المالية في المحالفظات والأقضية بقيمة10,000,000 ليرة لبنانية (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

-تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح يوم الجمعة في 4/4/2025

-تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24:00 من يوم الأربعاء في 23/4/2025

-تنتهي مهلة الرجوع عن الترشحي في الساعة 24:00 من يوم الإثنين في 28/4/2025

علماً بأن صناديق المالية في مركز المحافظة ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي، وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24:00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه".