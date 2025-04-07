الجمهورية: الجنوب والخرق الإسرائيلي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف النار والقرار الدولي 1701، وكان منها غارة جوية على بلدة زبفين استهدفت حفارة وسيارة «رابيد» ما أدّى إلى سقوط شهيدين، سائق الحفارة علي. ح .صليبي (30 عامًا) وصاحبها ع. ف. بزيع (17 عامًا) وجرح عاملين سوريين. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ «طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرَين من «حزب الله» عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان». وأضاف عبر منصة «إكس»: «تمّ استهداف العنصرين أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة لحزب الله».