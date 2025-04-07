إهتمام المجتمع الدولي وواشنطن يتركّز حالياً على ثلاثة عناوين وهي...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بحسب المعلومات، فإنّ اهتمام المجتمع المالي الدولي، وواشنطن، يتركّز حالياً على ثلاثة عناوين تشكّل اختبار نيات الإصلاح:

ـ أولاً، تعديل قانون السرّية المصرفية، بشكل يتيح للمصرف المركزي مراقبة الحسابات المصرفية بدون قيود، أي الأسماء إلى جانب الأرقام.

وهو مشروع أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، بعدما كان آخر تعديل منذ ثلاثة أعوام اقتصر على مراقبة الأرقام فقط.

ـ ثانياً، قانون تنظيم المصارف، الذي وضع على طاولة البحث، وسيُستكمل درسه غداً.

ـ ثالثاً، تعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار.