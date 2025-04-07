living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نازحو الساحل السوري الى لبنان قارب عددهم الـ 50 ألفا

7
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: جهاد نافع-

لا يزال شمال لبنان يشهد موجات كبيرة من نازحي الساحل السوري، يتوزعون بين عكار وطرابلس والكورة وزغرتا، حيث يعبرون النهر الكبير في ظروف صعبة للغاية. وقد تجاوزت اعدادهم الخمسين الف نازح، غالبيتهم يتولى الصليب الاحمر اللبناني تسجيلهم، ثم يسلم اللوائح الى منظمة شؤون اللاجئين.

 

ويوضح رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد صقر ان بلدته لوحدها تجاوز عدد النازحين فيها الـ 400 عائلة، موزعين بين قاعات البلدية والمزار والمنازل، وحسب رأيه ان عدد النازحين الاجمالي في قرى وبلدات عكار تجاوز الـ 25 ألف نازح. وكشف ان المفوضية العامة لشؤون اللاجئين بصدد اقامة مخيم في البلدة لهم.


مدير مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ احمد عاصي اوضح ان المفوضية تشكو من نقص التمويل، لكنها توفر مساعدات ضمن الامكانيات المتاحة، الا انه جرى التواصل مع سفارات الاتحاد الاوروبي لتأمين ما يلزم لحاجات النزوح الانسانية. ولفت الى ان الصليب الاحمر اللبناني يقدم حصصا غذائية ومواد تنظيف وفرش واغطية، اما منظمة "كاريتاس" فتؤمن وجبات طعام يومية.

 

كما تقدم "الرابطة الخيرية الاسلامية" العلوية مساعدات باشراف المجلس الاسلامي العلوي، الذي يتلقى ضمن الامكانيات المتوفرة مساعدات مالية وعينية من ابناء الجالية العلوية في اوستراليا ومغتربات، لكنها مساعدات مالية محدودة لا تغطي مجمل النازحين، الذين تتزايد اعدادهم يوميا، في ظل سيل النزوح المتواصل للفارين من المجازر، التي لم تتوقف في الساحل السوري بعيدا عن الكاميرات وبتجاهل الاعلام العربي والعالمي.

 

واكد الشيخ عاصي ان المجلس الاسلامي العلوي يوفر برئاسة الشيخ علي قدور ضمن امكانياته ما يلزم من تأمين مراكز ايواء ومساعدات عينية وغذائية، كما يتابع اتصالاته مع المراجع الرسمية والمنظمات الدولية لاحتضان النازحين الذين يصلون لبنان بظروف صعبة.

 

ووجه الشيخ عاصي الشكر والتقدير لاصوات العقل والحكمة في مدينة طرابلس وعكار والشمال من قيادات روحية وسياسية واجتماعية، ممن ابدوا مشكورين كل امكانيات المساعدة لا سيما الشكر لمفتي الجمهورية الشيخ دريان، ومفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا. واكد ان مواقفهم اثبتت مشاعر الاخوة والمحبة ووحدة العيش في طرابلس والشمال، لا سيما في مدينة طرابلس حيث ان جبل محسن ليس إلا احد احياء طرابلس الواحدة المتجذرة في الايمان والعروبة والوطنية.

 

مصادر متابعة، اكدت اهمية احتضان منظمة شؤون اللاجئين لنازحي الساحل السوري الفارين من المجازر، وان دورهم المقتصر حاليا على تسجيل الاسماء غير كاف، بل يقتضي ممارسة الدور المرسوم لها كمؤسسة مهمتها رعاية النازحين الهاربين من الموت المحتوم، وان هناك نداءات الى المنظمات الانسانية العالمية للالتفات نحو النازحين الهاربين من الساحل السوري، حيث ان المجازر لا تزال متواصلة ولم تتوقف وهناك عائلات ابيدت باكملها، وان لجان التحقيق والاستقصاء لا تزال لجان صورية لم تحقق المبتغى المرجو، في كشف الحقائق المرعبة الجارية الى اليوم في الساحل السوري، والتي تؤدي الى تهجير كافة ابناء الطائفة الاسلامية العلوية في سوريا.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout