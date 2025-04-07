أورتاغوس تبلغت موقفًا موحدًا: رفض أي لجان تفاوض سياسيّ مع كيان الاحتلال

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في لبنان التقت المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس برئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وتبلّغت من المسؤولين اللبنانيين موقفاً موحّداً برفض أي لجان تفاوض سياسيّ مع كيان الاحتلال، واعتبار الأولوية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 لجهة انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، ليتمّ بعد ذلك بحث مستقبل سلاح المقاومة في إطار استراتيجيّة للدفاع الوطني، وكان ردّها أن واشنطن تقف مع لبنان وتحترم قراراته السياديّة وتعتبر رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة أصدقاء لأميركا، وأن ما تقوله ليس إملاءات ولا تجاوزاً للسيادة اللبنانية، بل هو نصائح صديق.