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عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 نيسان 2025

7
APRIL
2025
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الأخبار: سلامة يقود حملة إعلامية مضلّلة لإطلاق سراحه: قضاء أوروبا لم يعلن البراءة و5 طلبات طعن رُفضت
الموقف الرسمي: لسنا مستعدين للتفاوض ولا مهل لنزع السلاح
أوتاغوس تنزل قليلًا عن الشجرة
الإبادة في فصلها الثاني: مقاومة غزة حاضرة

 

 

 

 


النهار: لقاءات ماراتونية عكست اتّساع "التدقيق" الأميركي... أورتاغوس بلا إعلام استعجلت تنفيذ الالتزامات

 

 

 

 


الجمهورية: عواصم غربية تختبر الجدية اللبنانية
جولة هادئة تستكشف الإصلاح

 

 

 


الديار: حزب الله يتعامل بحذر مع «هدوء» أورتاغوس
إسرائيل تواصل اغتيالاتها...
والعين على لقاء نتنياهو ــ ترامب

 

 

 

 

البناء: ترامب يستدعي نتنياهو وترجيحات تنسيق عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران | مجازر في غزة وصواريخ على الغلاف… وغارات على لبنان وسورية واليمن | أورتاغوس تسمع موقفاً لبنانيّاً موحّداً فتصبح الإملاءات والشروط نصائح صديق

 

 

 

 


اللواء: الموفدة الأميركية عن «الاجتماعات الرائعة»: لنزع السلاح أو تباطؤ ولا شراكة

 

 

 

 


l'orient le jour: Ortagus à Beyrouth : moins intransigeante que prévu... sauf sur l’économie

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية على غزة بعد قصف «حماس» لأسدود
نتنياهو أمر بـ«ردّ قوي» على إطلاق الصواريخ من القطاع

 

 

 

الأنباء الكويتية: ملف التفاوض حول «السلاح» أُوكل إلى بري بتنسيق رئاسي.. وإشارات حول نزعه «بالتجزئة»
عون أعطى مهلة 3 أشهر لتحقيق انفراج مستبعداً الحرب ما لم تصعّد إسرائيل

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