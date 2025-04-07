عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 نيسان 2025

الأخبار: سلامة يقود حملة إعلامية مضلّلة لإطلاق سراحه: قضاء أوروبا لم يعلن البراءة و5 طلبات طعن رُفضت
الموقف الرسمي: لسنا مستعدين للتفاوض ولا مهل لنزع السلاح
أوتاغوس تنزل قليلًا عن الشجرة
الإبادة في فصلها الثاني: مقاومة غزة حاضرة
النهار: لقاءات ماراتونية عكست اتّساع "التدقيق" الأميركي... أورتاغوس بلا إعلام استعجلت تنفيذ الالتزامات
الجمهورية: عواصم غربية تختبر الجدية اللبنانية
جولة هادئة تستكشف الإصلاح
الديار: حزب الله يتعامل بحذر مع «هدوء» أورتاغوس
إسرائيل تواصل اغتيالاتها...
والعين على لقاء نتنياهو ــ ترامب
البناء: ترامب يستدعي نتنياهو وترجيحات تنسيق عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران | مجازر في غزة وصواريخ على الغلاف… وغارات على لبنان وسورية واليمن | أورتاغوس تسمع موقفاً لبنانيّاً موحّداً فتصبح الإملاءات والشروط نصائح صديق
اللواء: الموفدة الأميركية عن «الاجتماعات الرائعة»: لنزع السلاح أو تباطؤ ولا شراكة
l'orient le jour: Ortagus à Beyrouth : moins intransigeante que prévu... sauf sur l’économie
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية على غزة بعد قصف «حماس» لأسدود
نتنياهو أمر بـ«ردّ قوي» على إطلاق الصواريخ من القطاع
الأنباء الكويتية: ملف التفاوض حول «السلاح» أُوكل إلى بري بتنسيق رئاسي.. وإشارات حول نزعه «بالتجزئة»
عون أعطى مهلة 3 أشهر لتحقيق انفراج مستبعداً الحرب ما لم تصعّد إسرائيل