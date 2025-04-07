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أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 نيسان 2025

7
APRIL
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
دعا دبلوماسي سابق مخضرم إلى متابعة تفاصيل مواعيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال زيارته القصيرة المفاجئة وغير المبرمجة مسبقاً وبعد فترة وجيزة عملياً من زيارته الأخيرة، والربط بين الزيارة وترتيبات عمل عسكريّ إسرائيلي ضد إيران يبقي أميركا خارج التصادم القاتل الذي يصعب التراجع عنه ويصعب الفوز فيه، بينما يمكن لأميركا تقديم كل ما يلزم لأفضل شروط نجاح العمل الإسرائيلي وتفادي أسوأ ردود الأفعال، والبناء على النتائج في خيار مواصلة الحرب وتصعيدها وتوسيع نطاقها أو التراجع السريع نحو التفاوض منعاً لمزيد من الخسائر.

 

كواليس
كشف مصدر سياسي تابع مواعيد ولقاءات المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس عن نجاح لبنان الدبلوماسي في فهم اللعبة الأميركية التصعيدية المرفقة بالتهديد والصمود بوجه العاصفة التي حملتها ما جعل المبعوثة الأميركيّة تعمل وفق جدول التعليمات المعطاة لها وتنتقل من التهديد إلى الاحتواء وتبحث عن صيغة لتفادي التصادم مع سلطة ناشئة يفترض أنّها صديقة وأن جهوداً أميركية بذلت لإيصالها إلى الحكم والإيحاء بأن الأولويات المالية تتقدّم على تلك الأمنية والسياسية وفي طليعتها مستقبل سلاح المقاومة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
إنتقد عضو في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية لهجة حديث وزير الخارجية ضد بعض موظفي وزارته والعبارات السوقية التي إستخدمها والتي لا تنسجم مع شخصيته الديبلوماسية المميزة ، رغم الشريط المسرَّب عن شكوى المرأة المغربية وإتهامه بالتحرُّش الجنسي!


غمز
وحظ وجود عدة مطابخ سياسية تغذي الحملات الموجهة ضد الحكومة ورئيسها على المواقع الألكترونية، دون وجود خطة موحدة تجمع بين القائمين على تلك الحملات، والمحرضين ضد رئيس الحكومة!


همس
قطعت مساعي التوافق على اللائحة المقفلة في الإنتخابات البلدية في بيروت شوطاً كبيراً نحو التعاون بين الأطراف السياسية الرئيسية، التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على وحدة العاصمة وحماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين!

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