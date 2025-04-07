ماذا رأت وسمعت اورتاغوس؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

المعلومات تشير إلى أن الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس، التي انطلقت من الحاجة إلى رؤية أفعال بدل تكرار الاقوال، أبلغها الجانب اللبناني أن الجيش اللبناني يعمل، دون كلل على وقف اطلاق النار ونزع سلاح حزب الله في الجنوب، من دون أي تداعيات تؤثر سلباً على الاستقرار.



وأظهر الرئيس نبيه بري أمامها مجموعة القوانين الاصلاحية، التي أقرها مجلس النواب، وهي لا تقل عن 19 قانوناً، تراعي المطالب المتعلقة الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال وغير ذلك.



وأمام الدولة خطوات تبدو ضرورية أهمها: ارسال قوانين السرية المصرفية واصلاح نظام المصارف (الموضوع أمام مجلس الوزراء غدا)، فضلاً عن التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وهذه من شروط صندوق النقد الدولي.