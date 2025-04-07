اللواء: اجتماعات اورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة وصفت بالرائعة

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس شرحت امام المسؤولين اللبنانيين ثوابت أميركية واضحة بشأن سحب سلاح حزب الله وإجراء الإصلاحات وإن بدت لغتها اخف وطأة.

ولفتت إلى أن محادثاتها وصفت بالبناءة ولم تأتِ كما اشيع على شكل الفرض وإن تحدثت بلغة الحض منعا لأية نتائج لا يرغب بها الجانب اللبناني.



وأوضحت هذه المصادر أن المسؤولة الأميركية مهتمة بالملف اللبناني وخطوات الترسيم وغير ذلك وستتابعها وفق اتصالات دائمة.



وأوضحت أن الموقف اللبناني أعاد التأكيد على الالتزام بالقرار ١٧٠١ والبيان الوزاري وانه عازم على إتمام الإصلاحات.

وإلى ذلك، كانت الدبلوماسية الاميركية تلتقي وزراء والحاكم سعيد في مقر السفارة الاميركية في عوكر، ويتناول البحث المال والمصارف والاقتصاد، وما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري حول حصرية السلاح، مطالبة باعادة الهيكلة العسكرية والبدء بتسليم سلاح حزب الله أو وضع جدول زمني لذلك.



ونقل وزير شارك في الاجتماعات (وزير التكنولوجيا كمال شحادة) عن الموفدة قولها: عندما يبدأ لبنان بتجميع السلاح على جميع الاراضي اللبنانية ويتم حصره بيد الدولة «عندها تتوقف الهجمات الاسرائيلية».



ونقل عن اورتاغوس قولها أيضاً أنها قد تعود بعد الفصح إلى المنطقة، وتزور اسرائيل ولبنان.



والمثير للاهتمام أيضاً، اجتماع اورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة، في مقراتهم على انفراد، قبل المحادثات الموسعة، ووصفت الاجتماعات بالرائعة في لبنان، وقالت: لدي علاقة جيدة جداً مع الرئيسين عون وسلام، وقد التقيت الرئيس بري، ونحن نتواصل بشكل منتظم، ومن الجيد دائماً رؤيتهم وجهاً لوجه، فأنا متحمسة ومتفائلة بالحكومة الجديدة..