الأنباء الكويتية: "تسليم سلاح حزب الله": التجزئة بين السلاح الثقيل والمتوسط والسلاح الفردي

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الأنباء الكويتية: جولة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس-

وفي المعلومات أن النقاش حول تسليم سلاح «حزب الله» يتضمن التجزئة بين السلاح الثقيل والمتوسط والسلاح الفردي الخفيف، سعيا إلى إحداث خرق يتلاءم مع تحقيق مطلب المجتمع الدولي، وطمأنة مكون لبناني بحمايته من قبل الشرعية اللبنانية وعدم تعريض وجوده للخطر في ضوء التغيرات التي تشهدها المنطقة.





وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «غابت عن المحادثات الأجواء المتشنجة التي أوحى بها البعض لجهة الحدة في النقاش وتوجيه الرسائل، وأن أي أمر لم يحسم، ولايزال الباب مفتوحا على كل الاحتمالات».

وأضافت: «أبدت الموفدة الأميركية مرونة في موضوع تشكيل اللجان التي كثر الحديث عنها. وقالت إن الأمر قابل للنقاش والتفاوض حول تشكيلها ومهامها وصولا إلى تطبيق القرار 1701. وكذلك فإن الوصول إلى محادثات التطبيع ليس أمرا مستعجلا في المرحلة الراهنة».

غير أن اورتاغوس تمسكت بالموقف المعلن في موضوع نزع السلاح بكل أنواعه على مختلف الأراضي اللبنانية، وأكدت التشدد في هذا الموضوع، وأشارت إلى أن الوقت ليس في صالح لبنان.

وذكرت أنه إذا كان البعض يراهن على عامل الوقت لتبدل الظروف والمعطيات على الأرض فلا يمكن أن يعبر عن الواقع أو أن يغير الشروط التي تسمح بعودة الوضع في لبنان إلى طبيعته.

وأشارت أيضا إلى التشدد لجهة فرض ما يشبه الحصار على لبنان، بعدم السماح بإعادة إعمار المناطق المهدمة، أو تقديم مساعدات واستثمارات من دون تلبية الشروط التي تحظى بتوافق دولي.

وذكرت أن أي خرق أمني كإطلاق الصواريخ يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير محدود. في المقابل، أشارت إلى القبول والترحيب بما تحقق من إصلاحات.

كما استمعت الموفدة الأميركية إلى رأي موحد من الجانب اللبناني الذي أكد أن تطبيق الاتفاق على وقف الحرب لا يقوم على التزام طرف واحد، ذلك أن إسرائيل لم تلتزم بنص الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولاتزال تمارس عدوانها بشكل واسع وتخرق الاتفاق يوميا، الأمر الذي لا يوحي بأي ثقة حول تنفيذ القرار 1701.