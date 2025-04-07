لبنان لأورتاغوس: حصر السلاح بالدولة بات محسوماً

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الشرق الأوسط السعودية: محمد شقير-

غاب عن لقاءات نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي في بيروت، مورغان أورتاغوس، التهويل والوعيد، واتسمت بتبادل النيات الحسنة لإيجاد الحلول، وتعهد لبناني بحصر السلاح في يد «الشرعية» اللبنانية.

وقالت مصادر رئاسية لـ«الشرق الأوسط» إن أورتاغوس تحدّثت مع رؤساء الجمهورية جوزيف عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام بـ«لغة هادئة كانت نقيضاً للتعابير التهديدية التي استخدمتها في لقاءاتها بزيارتها الأولى لبيروت، من دون أن تُسقط إصرارها على حصر السلاح بيد الدولة».

وكشفت المصادر أن أورتاغوس تبلغت منهم أنْ «لا جدال في حصريته، وأنه لم يعد قابلاً للنقاش وبات محسوماً».

ولفتت المصادر إلى أن استعداد الدولة لوضع استراتيجية دفاعية لا يعني أن سحب السلاح غير الشرعي سيبقى عالقاً إلى أمد مديد، مضيفة أن أورتاغوس استمعت إلى موقف الرؤساء في تسليطهم الضوء على الوضع الحالي في الجنوب بامتناع إسرائيل عن التزام حرفية الاتفاق الذي نص على وقف النار، واحتفاظها بالنقاط الخمس، ورفضها الانسحاب، ومواصلة خروقها وانتهاكاتها للأجواء اللبنانية، وهذا ما يمنع الجيش اللبناني من توسيع انتشاره حتى الحدود الدولية.