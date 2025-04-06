living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من "التيار" قدم التهانئ بعيد الفطر إلى مفتي الشمال ورئيس المجلس الاسلامي العلوي

6
APRIL
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من التيار الوطني الحر مفتي الشمال الشيخ محمد امام في دار الفتوى في طرابلس ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور في جبل محسن.

ونقل الوفد تهاني رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل وتمنياته للبنانيين عامة وللمسلمين بالخصوص بأن يكون عيدا سعيدا وفطرا مباركا.
وضم الوفد منسق قضاء طرابلس داني سابا وعضوا المجلس السياسي وليد اشقر وطوني متى ومسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في مكتب نائب الرئيس للشؤون السياسية رمزي دسوم، وعضو مجلس قضاء طرابلس محمد رجب، ومنسق مكتب العمل الوطني في الشمال عفيف نسيم، عضو مكتب نائب الرئيس للاحزاب الخارجية سامر الرز و السيد الفرد دورة.

كما قدم الاستاذان رمزي دسوم ومحمد رجب باسم نائبة الرئيس للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي،كتابا يتضمن معايدة التيار.
وكانت مناسبة لتبادل الاراء حول التحديات والاستحقاقات التي يواجهها اللبنانيون وكانت الاراء جامعة حول ضرورة الوحدة في الموقف وفي احترام الاستحقاقات الدستورية.

وحمل سماحة مفتي الشمال الشيخ محمد امام ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور بدورهم الوفد سلامهم لرئيس التيار النائب جبران باسيل متمنين له دوام الصحة والنجاح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout