وفد من "التيار" قدم التهانئ بعيد الفطر إلى مفتي الشمال ورئيس المجلس الاسلامي العلوي

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زار وفد من التيار الوطني الحر مفتي الشمال الشيخ محمد امام في دار الفتوى في طرابلس ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور في جبل محسن.

ونقل الوفد تهاني رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل وتمنياته للبنانيين عامة وللمسلمين بالخصوص بأن يكون عيدا سعيدا وفطرا مباركا.

وضم الوفد منسق قضاء طرابلس داني سابا وعضوا المجلس السياسي وليد اشقر وطوني متى ومسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في مكتب نائب الرئيس للشؤون السياسية رمزي دسوم، وعضو مجلس قضاء طرابلس محمد رجب، ومنسق مكتب العمل الوطني في الشمال عفيف نسيم، عضو مكتب نائب الرئيس للاحزاب الخارجية سامر الرز و السيد الفرد دورة.

كما قدم الاستاذان رمزي دسوم ومحمد رجب باسم نائبة الرئيس للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي،كتابا يتضمن معايدة التيار.

وكانت مناسبة لتبادل الاراء حول التحديات والاستحقاقات التي يواجهها اللبنانيون وكانت الاراء جامعة حول ضرورة الوحدة في الموقف وفي احترام الاستحقاقات الدستورية.

وحمل سماحة مفتي الشمال الشيخ محمد امام ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور بدورهم الوفد سلامهم لرئيس التيار النائب جبران باسيل متمنين له دوام الصحة والنجاح.