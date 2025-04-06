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في لقاء مع أورتاغوس.. هذا ما طلبه أحد الوزراء!

6
APRIL
2025
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أفادت مصادر مواكبة للاجتماع الذي جمع وزراء الطاقة، الأشغال، الصناعة، التنمية الإدارية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس مساء أمس في عوكر، لـ"الجديد"، أن أحد الوزراء أكد في مداخلاته على ضرورة دعوة الولايات المتحدة للعب دور الوسيط من أجل "التمكن من العمل بالأجندة الإصلاحية" والوصول إلى النتائج المرجوة.

وأوضحت المصادر أن الوزير أشار إلى أن البيان الوزاري يتضمن التزام لبنان الواضح بقرار مجلس الأمن 1701 وضرورة حصرية السلاح في يد الدولة، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة لبعض الوقت لتحقيق هذه الأهداف.

كما استمعت الموفدة الأميركية إلى المداخلات، وأكدت أنها تتابع سير العمل في لبنان، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عمل الجيش اللبناني. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع تميز بطابع هادئ ولم يشهد أي لهجة تهديد أو وعيد، بل كان تواصلًا يركز على تسريع الإجراءات وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

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