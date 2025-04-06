رياح خماسينية محملة بالغبار وتدني بالرؤية..

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة. كما ستنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصاً في الشمال والجنوب، محملة بالغبار ما يؤدي إلى تدني الرؤية. بعد الظهر، تزداد الرطوبة ويحتمل تساقط أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.

توقعات طقس الأيام المقبلة:



الإثنين: غائم جزئياً مع استقرار الحرارة وزيادة الرطوبة.

الثلاثاء: غائم مع ارتفاع كبير في الحرارة ورياح خماسينية محملة بالغبار.

الأربعاء: انخفاض في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة مع احتمال تساقط أمطار محلية.

الخميس: تتساقط أمطار موحلة نتيجة الكتل الهوائية الباردة القادمة.