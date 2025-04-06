إسرائيل تزعم إغتيال عنصرين في الجنوب!

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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الأحد، أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة على عنصرين من حزب الله في منطقة زبقين في جنوب لبنان.

وأوضح أدرعي أن الغارة استهدفت العنصرين أثناء قيامهما بأعمال هندسية على بنى تحتية تابعة لحزب الله، في محاولة لإعادة إعمار مواقع يُعتبرها الجيش الإسرائيلي "إرهابية".

وأفادت معلومات عن ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى بعد استهداف حفارة في بلدة زبقين.

وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت حفارة لاستصلاح الأراضي وسيارة "رابيد" بين قريتي زبقين والشعيتية في قضاء صور.