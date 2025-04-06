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طبقة تلوّث بنية تغطي سماء بيروت!

6
APRIL
2025
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نشرت وزيرة البيئة تمارا الزين، عبر حسابها على منصة “أكس”، صورة لمدينة بيروت تُظهر طبقة التلوث البنية اللون في سمائها، وأرفقتها بتعليق حول الاجتماع الوزاري الذي ضمّها إلى كل من وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وزير العدل عادل نصّار للبحث في موضوع مولدات الكهرباء من مختلف زواياه والذي تخللته أيضاً مداخلة عبر الهاتف مع وزير الداخلية احمد الحجار.

وقالت الزين: “في الشق البيئي وتحديداً المرتبط بالتلوّث الناجم عن الإنبعاثات والتلوث السمعي، كان البحث حول أفضل الآليات الممكنة لمراقبة الإلتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء التي باتت كارثية على كافة المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة”.

وأشارت إلى أنه “في المدن الكبرى كبيروت، تشكّل مولدات الكهرباء أكبر مصدر بين باقي مصادر تلوث الهواء”.

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