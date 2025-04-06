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الحرارة تتخطى الـ32 درجة الثلاثاء!... فكيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

6
APRIL
2025
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طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى اليوم الأحد حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا برياح خماسينية دافئة وجافة تحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء بحيث تتخطى الحرارة الـ32 درجة في بعض المناطق ويخف تأثيرها تدريجيا يوم الأربعاء نتيجة تمركز منخفض جوي فوق البحر الاسود يدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا حيث من المتوقع ان تصبح الاجواء ماطرة و باردة نسبياً يوم الخميس المقبل .

 الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة

- انخفاض في نسبة الرطوبة

- ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير الرياح الخماسينية الجافة

- رياح اعتبارا من الظهر خاصة شمال وجنوب البلاد حيث تلامس سرعتها الـ٧٠ كلم/ساعة تكون محملة بالغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا

الإثنين:

- غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة

- ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

- رياح ناشطة تكون محملّة ببعض الغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا

الثلاثاء :

- غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة

- ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تتخطى معدلاتها بحدود ٩ درجات بحيث تتخطى الـ٣٢ درجة على الساحل

- رياح ناشطة المحملة بالغبار وتشتد مع هبات تقارب الـ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الجنوبية فتؤدي إلى سوء في الرؤية.

الأربعاء:

- غائم اجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع اجواء مغبرة

- درجات الحرارة القصوى تبدأ بالانخفاض لتعود فتقارب معدلاتها لشهر نيسان بسبب تسرب كتل هوائية باردة الى منطقتنا مصدرها منخفض جوي فوق البحر الاسود.

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