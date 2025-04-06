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الأنباء الكويتية: في شق بسط سلطة الدولة ونزع السلاح وحصريته بالقوى النظامية الشرعية، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «تبذل جهود في محاولة لفصل موضوع بسط سلطة الدولة عن تداعيات الوضع الإقليمي الذي يشهد توترات، وسط غموض حول مسار التطورات التي تقف في منتصف الطريق بين الذهاب إلى التصعيد والحرب أو الحلول الديبلوماسية عبر التفاوض».

وأضافت المصادر: «في الحالتين ستكون هناك تداعيات على لبنان. والمطلوب بالتالي العمل على تجنيب لبنان أن يكون إحدى ساحات المواجهات العسكرية فيما لو حصلت، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعدم العودة إلى نقطة البداية».