عناوين الصحف ليوم الأحد 6 نيسان 2025

A+
A-
النهار: أورتاغوس والرؤساء : تشدد وتشجيع في تنفيذ الالتزامات
الديار: لبنان يستوعب زيارة اورتاغوس بأجواءٍ «جيدة وبنّاءة» خارج خطاب التهديد الأميركي
مجلس الوزراء يتجه لإقرار إعادة هيكلة المصارف... والإصلاح والدمج للمتعثرة
الأنباء الكويتية: تخلله بحث عمل لجنة المراقبة والانسحاب الإسرائيلي والأوضاع على الحدود اللبنانية - السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية
«يوم عمل» طويل و«أجواء بنّاءة» لأورتاغوس وتماسك في الموقف اللبناني
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تسعى إلى تقطيع أوصال قطاع غزة
«حماس» تترقّب توسيع الدخول البري لصدّه