عناوين الصحف ليوم الأحد 6 نيسان 2025

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النهار: أورتاغوس والرؤساء : تشدد وتشجيع في تنفيذ الالتزامات



الديار: لبنان يستوعب زيارة اورتاغوس بأجواءٍ «جيدة وبنّاءة» خارج خطاب التهديد الأميركي

مجلس الوزراء يتجه لإقرار إعادة هيكلة المصارف... والإصلاح والدمج للمتعثرة



الأنباء الكويتية: تخلله بحث عمل لجنة المراقبة والانسحاب الإسرائيلي والأوضاع على الحدود اللبنانية - السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية

«يوم عمل» طويل و«أجواء بنّاءة» لأورتاغوس وتماسك في الموقف اللبناني

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تسعى إلى تقطيع أوصال قطاع غزة

«حماس» تترقّب توسيع الدخول البري لصدّه