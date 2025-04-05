أورتاغوس تُمهل لبنان.. الفرصة الأخيرة!

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نجح قصر بعبدا بامتصاص التصعيد الاميركي الذي ترجمته الاجواء التي رافقت زيارة المبعوثة الامريكية للشرق الاوسط مورغن اورتاغس، وذلك عبر تقديمه تصورا متينا للبنان في كيفية تحقيق المطالب الدولية من جهة وصولا الى تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار بكل بنوده، ومن جهة اخرى تحقيق ذلك وفق الاولويات اللبنانية التي تحفظ امن لبنان وسلمه الاهلي.

خلاصة جولة اورتاغس على المسؤولين اللبنانيين بحسب معلومات الجديد، أن لبنان اليوم امام فرصة اخيرة قبل التصعيد، وعليه أن يغتنمها ليحقق من جهة الخطة الامنية لتنفيذ كل بنود اتفاق وقف اطلاق النار المرتبطة بجنوب وشمال الليطاني، ومن جهة ثانية تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بصندوق النقد والتي تقوده الى سكة التعافي الاقتصادي.

وفي الرسالة الاميركية ايضا أن لا يراهن لبنان على الوقت، اي على المفاوصات الاميركية الايرانية، لانه حينها يمكن ان يكون قد فات الأوان لتحقيق التقدم المطلوب. وبالتالي فإن المجتمع الدولي ينتظر من لبنان في الاسابيع المقبلة البدء بانجاز الاستحقاقات المطلوبة منه امنيا واقتصاديا على حد سواء.

اذ وفي المعلومات أن الاصلاحات التي ركزت عليها اورتاغس في هذه الزيارة توازي باهميتها الخطوات الامنية التي يجب ان يقوم بها الجيش اللبناني. وبالتالي فإن العنوانين متساويان ليوضع لبنان على خط الدعم الدولي. ولهذا لن تقتصر زيارة اورتاغس على الرؤساء الثلاثة، بل هي تشمل الوزراء المعنيين بالاصلاحات بشكل مباشر وبحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وفي التفاصيل رسالة تحذيرية بضرورة بذل جهد اضافي من الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب وضبط عملية اطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل لأن اي عملية جديدة يمكن ان تكون تداعياتها خطيرة على لبنان، وضرورة اجراء عدد من الاصلاحات قبل سفر وزير المال الى واشنطن في نهاية الشهر الجاري.