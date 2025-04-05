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قُبِِض عليه في الضاحية الجنوبية.. ماذا جرى؟

5
APRIL
2025
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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة، البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط شخصٍ مجهول يقوم بتجارة المخدّرات وتخزينها وتوزيعها وترويجها في الضّاحية الجنوبيّة.

على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به، وتوقيفه. وبنتيجة الجهود الحثيثة والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى -ع. ر (مواليد عام 2006، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ومخدّرات.

بتاريخ 17-03-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتوزيع المخدرات وترويجها في محلّة المريجة، على متن دراجة آليّة نوع سويت لون أبيض من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط ما يلي:
- 55 كيسًا بأحجام مختلفة تحتوي على مادّة حشيشة الكيف زنِتها بالكامل حوالى 1858,5 غ.
- 15 كيسًا من مادّة الماريجوانا زِنة 10 غ.
- 297,5 غ من مادّة الباز مقسّمة في كبسولات بلاستيكيّة.
- 45,2 غ من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل كبسولات بلاستيكيّة.
- سكين، دفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتعاطي المخدّرات وترويجها وتوزيعها على المروجين لصالح أحد التّجّار، في ضمن منطقة الضّاحية الجنوبيّة والمناطق المجاورة، مقابل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانيّة يوميًّا، مستخدمًا الدّرّاجة الآليّة التي أوقف على متنها، وأنّ المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته هو حصيلة عمليّات ترويج المخدّرات.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

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