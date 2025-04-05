القاصر آية معين قدّور غادرت منزل جدّها ولم تعد!

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة القاصر المفقودة:

– آية معين قدّور (مواليد عام 2011، لبنانية)

التي غادرت منزل جدّها الساعة 17.00 من تاريخ 3 – 4 – 2025 الكائن في محلّة الأوزاعي – خلف جامع الإمام الأوزاعي، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 450897 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.