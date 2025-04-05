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ارتفاع بالحرارة ورياح خماسينية جافة!

5
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير الرياح الخماسينية الجافة، تنشط الرياح اعتبارا من الظهر خاصة شمال وجنوب البلاد حيث تلامس سرعتها ال 70 كلم/ساعة تكون محملة بالغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا برياح الخماسينية الجافة والتي تحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء ويخف تأثيرها تدريجيا يوم الأربعاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين13 و23  وزحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير الرياح الخماسينية الجافة، تنشط الرياح اعتبارا من الظهر خاصة شمال وجنوب البلاد حيث تلامس سرعتها ال 70 كلم/ساعة تكون محملة بالغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة تكون محملة ببعض الغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تتخطى معدلاتها بحدود 9 درجات، تنشط الرياح المحملة بالغبار وتشتد فتقارب 80 كم/س خاصة في المناطق الجنوبية فتؤدي إلى سوء في الرؤية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط احيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و75%.

- حال البحر: متوسط الموج إجمالا.      حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA              أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,21             ساعة غروب الشمس: 19,01

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