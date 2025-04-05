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المنطقة على فوهة بركان حقيقي.. الاحتمالات مفتوحة على كل السيناريوات!

5
APRIL
2025
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أفادت مصادر صيحفة “الديار، بأن المنطقة على فوهة بركان حقيقي، من اليمن الى العراق الى ايران والاحتمالات مفتوحة على كل السيناريوات، بما فيها الضربة العسكرية على غزة وسوريا وصولا الى لبنان، وفي المعلومات، ان واشنطن ابلغت الرئيس السوري قرارها « التطبيع ام التفتيت والتقسيم ولا طريق اخر وعليك ان تختار « وهذا السيناريو يسري على لبنان، والشريط الاسرائيلي يشمل جنوب سوريا ولبنان عبر منطقة عازلة تمتد من حاصبيا حتى الزرقاء في الأردن، وبدأ العمل على التنفيذ عبر عمليات تهجير واسعة ومنع عودة الاهالي من مذاهب محددة، وهيأت اسرائيل الأرض لمجازر طائفية جنوب سوريا، كما رسمت الخطوط الحمراء ومنعت تمركز الميليشيات الموالية لتركيا في ارياف حمص وتقوم ببناء ميليشيا للسيطرة على المنطقة وعينت ضابطا رفيعا من اصول درزية للاشراف عليها.

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