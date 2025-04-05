عناوين الصحف ليوم السبت 5 نيسان 2025

الأخبار
- توافق رئاسي على إسماع أورتاغوس ردًا موحدًا
- الأولوية لانسحاب العدوّ وتطبيق 1701
- تجدد حرب الإخلاء | مليون غزي مكشوفون
- مجلس الشورى يحرّر الصيادلة من نظام تتبع الدواء
- مديرية التعليم العالي: رسوم غير قانونية لنقص السيولة
- آلية تعيين الإدارة العامة: جراءات واضحة والاختيار غامض
البناء
- 5,5 تريليون خسائر سوق الأسهم الأميركية قبل بدء رسوم ترامب.. والجائحة آتية
- تركيا لا تمانع باتفاق بين حكومتي دمشق و"تل أبيب".. وتلوّح لواشنطن بعودة داعش
- أبو عبيدة: حياة نصف الأسرى بخطر مع العمل البرّي وإنقاذهم عبر التفاوض فورًا
اللواء
- محادثات "متوترة" بين أورتاغس والرؤساء الثلاثة اليوم
- سلام: المساعي ستستمر لإنهاء الاحتلال.. وسعيد: الأولوية لأموال المودعين ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي
- لجوء الاحتلال للحرب البرية في غزّة يهدّد حياة الأسرى "الإسرائيلين"
- ضربات "إسرائيل" على سورية استهدفت قواعد تفقدتها تركيا
- التنين الصيني يواجه الفيل الأميركي وانهيار للبورصات العالمية
- فرنسا تقاطع السلع الأميركية وصندوق النقد يدعو لتدارك المخاطر
الديار
- تهويلات رافقت وصول اورتاغوس ولبنان مع تطبيق الـ 1701
- الجيش "الإسرائيلي" يهدّد مراكز حزبية بالقصف ومزيد من الإجراءات في المطار
- "إسرائيل" هيأت الأرض لمجازر طائفية في الجنوب السوري ستلفح لبنان
الجمهورية
- واشنطن: الأولوية لنزع السلاح
- عن إطلالة الحاكم الأولى واستنهاض دور المسيحيين
- ما بين "خطين أحمرين" أورتاغوس تمشي في بيروت