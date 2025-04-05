أسرار الصحف ليوم السبت 5 نيسان 2025

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البناء

كشفت دراسة لواحدة من كبريات شركات التصنيف الائتماني الأميركية عن توقعات صادمة حول الخسائر المحتملة حتّى منتصف الشهر الحالي نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كلّ بلدان العالم، والتي تدخل التنفيذ تباعًا صباح 5 و10 من الشهر الحالي. وقالت التوقعات إن خسائر البورصة الأميركية سوف تقارب الـ 30 تريليون دولار أي ما يزيد عن الناتج الإجمالي الأميركي ما يعني دخول الأسواق الأميركية مرحلة الدومينو في الانهيار، حيث يكفي أن تعلن شركة إفلاسها وأن يُقدم مصرف على التوقف عن الدفع، وهذه نتائج طبيعية في حال مثل هذه الخسائر حتّى يصيب الهلع الأسواق وتبدأ الانهيارات تتوالى.



ربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو إلى واشنطن خلال النصف الثاني من هذا الشهر وبين قرار العمل العسكري وشكله ضدّ إيران ورجّحت أن لا تتولى واشنطن المهمّة تفاديًا للفشل وتحمّل الخسارة لأن تبعاتها سوف تكون مدوّية ولأن الجزء الأشدّ خطورة من الردّ الإيراني سيرتبط بالمشاركة الأميركية سواء بالذهاب إلى امتلاك قنبلة نووية أو إغلاق الممرات المائية أمام تجارة النفط، بحيث يكون قيام "إسرائيل" بعد إكمال تزويدها بكلّ ما تحتاجه من أسلحة وذخائر للقيام بضربة أولى واسعة النطاق ومراقبة النتائج والردّ الإيراني، فإن ظهر أن الضربة أصابت أهدافًا مؤثرة والردّ جاء ضعيفًا يمكن لواشنطن الانضمام وإن حدث العكس وظهرت إيران قادرة على احتواء الضربة وقادرة على توجيه ردّ مؤلم لـ"إسرائيل" لم تنفع الدفاعات الأميركية و"الإسرائيلية" في تفاديه تدخل واشنطن لاحتواء المشهد عبر دخول التفاوض مع إيران بسقف منخفض.

اللواء

تلتزم هيئة رقابية الصمت إزاء ما يثار حول سلسلة رواتب جديدة، مع التمسك بما سبق وطرحته في عهد الحكومة الماضية.

عادت شخصية شمالية إلى لعب دور في منطقتها، استعدادًا لما هو أبعد من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري القريب.

كشف مصدر مصرفي أنّ الاهتزاز الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، ترك بصمات خلافية متزايدة على خطة معالجة أوضاع المصارف في لبنان.

الجمهورية

تتّجه الأنظار إلى مفاوضات جدية مرتقبة بين دولة عظمى ودولة إقليمية، إذ من شأنها أن ترسم الخريطة الجيوسياسية لسنوات طويلة.

رأى ديبلوماسي عريق أنّ أربعة ملفات رئيسية تضغط على السلطة اللبنانية، وهي عاجزة تمامًا عن مواجهتها.

قال مسؤول كبير إن شهر أيار هو شهر الاستحقاقات على أكثر من جبهة، وإن التعامل معها يرسم آفاق المرحلة المقبلة، ويفصل بين الأسود والأبيض.