قائد الجيش اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية

A + A -

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، في حضور مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف مدور، ورئيس شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدولة العميد يوسف الشدياق.

وبحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الأمنية، لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان.