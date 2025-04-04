بيان استنكار من مستشفى الرحمة: عشرات المحتشدين أمام حرم المستشفى اعتدوا لفظيًا على الإدارة والطاقمين الطبي والتمريضي

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أفاد "مستشفى الرحمة" في بيان: "عطفًا على البيان السابق... قام عصر يوم الجمعة 4/4/2025، أحد أقارب مريضة تتلقى العلاج في المستشفى بتنفيذ تهديداته السابقة، حيث حشد عشرات الأشخاص المجهولين أمام حرم المستشفى، واعتدوا لفظيًا على الإدارة والطاقمين الطبي والتمريضي بأبشع عبارات التهديد والوعيد. إن إدارة المستشفى تؤكد أنها لن ترضخ لأي تهديد أو ضغط مهما كان نوعه، وستواصل رسالتها الطبية التي امتدت لعقود، مستمرةً في تقديم خدماتها الطبية والإنسانية على أكمل وجه.

كما وتتوجه إدارة المستشفى بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى قيادة الجيش والقوى الأمنية والعسكرية المختلفة التي حضرت إلى المكان، ووقفت سدًا منيعًا في وجه كل من سولت له نفسه التعدي على العاملين والموظفين وعلى ممتلكات المستشفى.

وإذ تكرر إدارة المستشفى مطالبتها للدولة اللبنانية، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الصحة الدكتور ركان نصرالدين، والأجهزة الأمنية، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، وضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المستشفيات، خصوصًا في محافظة الشمال وطرابلس، حيث باتت هذه الاعتداءات تتكرر بشكل يومي".

وختم البيان: "تؤكد إدارة المستشفى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق العاملين لديها، ومحاسبة المعتدين وفق الأطر القانونية المعتمدة".