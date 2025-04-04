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فيما يتلمَّس العالم طريقه بحذر شديد وسط ارتدادات الزلزال الذي أثارته القرارات الاخيرة للرئيس دونالد ترامب، والتي لفَّت الكرة الأرضية بأسرها، لا يلمِس اللبنانيون اي دلائل فعلية الى تغيير في الواقع القائم، المستمر منذ الانهيار المالي عام 2019، كنتيجة حتمية لسوء الادارة والفشل منذ عام 1990، متابعين بمزيد من اللوعة والأسى تبادل الاتهامات بين ابناء الصف الثوري الواحد لانقلاب 17 تشرين، والتراشق السياسي والاعلامي الفاضح الذي تداوله اللبنانيون على نطاق واسع في الساعات الاخيرة، نظراً الى حجم ما يكال من كلام واتهام.



وفي وقت ترتفع وتيرة الاستعدادات الرسمية والشعبية لإتمام الاستحقاق البلدي والاختياري بعد شهر من اليوم بدءاً بجبل لبنان، يزداد القلق من احتمال تجدد الحرب الاسرائيلية على لبنان في ضوء المطالب الاميركية الخاصة بسلاح حزب الله، على وقع الخروقات المتمادية للسيادة اللبنانية، التي وصلت اليوم الى عاصمة الجنوب صيدا، فيما رد الفعل على مستوى السلطة السياسية اللبنانية لا يرقَ وقف كثيرين الى المستوى المطلوب، حيث لا تعدى اصدار البيانات وتلاوة المناشدات لهذه الجهة الدولية او تلك.