La commission politique du Courant patriotique libre a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté de son ordre du jour et a publié la déclaration suivante :

1 - La commission souhaite féliciter le peuple libanais à l'occasion de l'Aïd al-Fitr souhaitant une année comblée de bien et de réussite pour notre pays, surtout à la lumière de la présence d'un nouveau président et d'un nouveau gouvernement de qui nous souhaitons une réforme efficace, la souveraineté du pays et l’état de droit sur tout le territoire. Cependant, le Courant est sceptique quant aux premières actions du gouvernement au sujet des réformes et espère qu’un redressement sera rapidement mis en place. En ce qui concerne la souveraineté de l'Etat, son monopole sur les armes, et face aux dangers venant d'Israël ou ceux découlant des événements sécuritaires dans l'est du pays, le courant attend du gouvernement une position claire et un plan émanant d'une entente nationale pour la gestion de ces problèmes.

2 - La commission considère que l'agression israélienne continue et sans réserve contre le Liban est une source d'inquiétude quant au sort de la sécurité et de la stabilité du pays et exige une position plus claire de la part du gouvernement libanais. Les incidents à la frontière avec la Syrie requièrent également des mesures efficaces de sa part pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

3 - La commission politique affirme que le Courant est favorable à la tenue des élections municipales à la date prévue, à condition que le ministère de l'Intérieur confirme qu'il est en mesure de les effectuer.

La commission appelle à une action sérieuse et rapide pour introduire les réformes nécessaires sur la loi des élections municipales, notamment l'adoption de listes closes dans toutes les municipalités, l'établissement de la quotta des femmes, la création d'un mégacentre et ce afin de les appliquer lors des élections actuelles ; Alors que d'autres réformes essentielles, en particulier les réformes financières, visant à donner aux municipalités les moyens d'agir, restent un devoir à accomplir après l'achèvement des élections municipales actuelles.