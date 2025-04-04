"متحلّلة بالكامل".. جثة داخل كيس أسود على شاطئ المنية!

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عُثر اليوم على جثة مجهولة الهوية داخل كيس أسود على شاطئ المنية في منطقة عين البرج، حيث أبلغ أحد أهالي المنطقة القوى الأمنية فور اكتشافه الكيس المشبوه.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف والأدلة الجنائية التي عملت على الكشف الأولي على الجثة، والتي يُرجّح أنها متحلّلة بالكامل، ما يشير إلى أن الوفاة قد تكون وقعت منذ فترة زمنية طويلة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد هوية صاحب الجثة، والوقوف على ظروف الوفاة، وما إذا كان الضحية قد تعرّض لجريمة قتل أو أن الوفاة ناتجة عن أسباب أخرى وتُنتظر نتائج التحاليل الجنائية لتبيان المزيد من التفاصيل.

والتحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص.