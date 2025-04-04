STEAKBARSUSHI في حلّة جديدة عندما تصبح النكهة فنّا وتحاكي كل وصفة قصة جديدة

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بيروت، 3 نيسان 2025-

أطلق مطعم SteakBarSushi فصلا جديدا في رحلته الناجحة مع إعادة افتتاح وتجديد فرعه في النقاش ليقدم تجربة راقية تمزج بتناغم بين الفخامة والفن والإبداع. واستقبل في حفل إعادة الافتتاح نخبة من الشخصيات البارزة في لبنان من مؤثرين وإعلاميين وعشاق فنّ الطهي، الذين استمتعوا بأمسية فريدة حملت لهم تجربة مبتكرة ومفهومًا جريئًا حيث استكشفوا مجموعة مختارة من الأطباق الراقية والإبداعات المبتكرة وقائمة كوكتيلات مصممة بخبرة، وسط أجواء أنيقة تُجسد روح المطعم المعهودة.

وفي المناسبة، قال شربل مخلوف، الشريك في SteakBarSushi: "لطالما تجاوز مطعمنا حدود تجارب الطهو التقليدية وهو اليوم، ينتقل إلى مستوى جديد من التميّز. إنَ إعادة الإطلاق هذه ليست مجرّد تحديث بل هي احتفال برحلتنا والتزامنا الدائم بالريادة في تجارب الطعام وأسلوب الحياة، ولا سيما اننا نقدم في كل مرة تجربة تحمل في طيّاتها قصة جديدة".

من جهتها، أكدت ماريان مخلوف، الشريكة في المطعم، أن SteakBarSushi كان منذ انطلاقته أكثر من مجرد مطعم، فقد سعى الى تقديم تجربة نابضة بالحياة، ومع هذا التحوّل الجديد بات مساحة استثنائية وملهمة تجمع بين الإبداع والأناقة وفن الطهي.

يَعد SteakBarSushi ضيوفه بفصل جديد مليء بالإبداع يجتمع فيه التصميم الداخلي العصري والطعام المتجدد ليُقدّم عالمًا يلتقي فيه الطعم بالفن، فتتحول كل لحظة إلى احتفال استثنائي.