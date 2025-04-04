عناية عزالدين: وعدني الوزير مرقص بالعمل لإيجاد حل سريع لقضية الإعلامية زينب ياسين

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كتبت الوزيرة السابقة عناية عزالدين عبر اكس:

تواصلت مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في سياق متابعتي لقضية الإعلامية زينب ياسين المتعلقة بمنعها من الظهور الإعلامي عبر شاشة تلفزيون لبنان بسبب ارتدائها الحجاب، وقد وعدني الوزير مرقص بالعمل لإيجاد حل سريع لهذه القضية.

في الحقيقة ان تجربتي مع الوزير مرقص الذي لطالما تعاونت معه في صياغة القوانين لصالح المرأة في لجنة المرأة والطفل النيابية، والذي ادلى في اكثر من مناسبة برأيه القانوني والحقوقي الرافض لاي تمييز ضد المرأة المحجبة في لبنان يدفعني لان اكون متفائلة بان يكون الوزير مرقص منسجما مع ما يؤمن به من مبادىء حقوقية فتصل هذه القضية لخواتيمها المنصفة والعادلة وتكون هذه الخطوة مقدمة لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة المجحفة بحق النساء المحجبات في لبنان.

وكما في كل مرة تتعرض فيها المرأة اللبنانية المحجبة لتمييز، اكرر ان حرية المعتقد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب معتقدهم، هي حقوق يكفلها الدستور والقوانين اللبنانية ولا بد من وضع حد نهائي لاي تمييز ضد المرأة اللبنانية التي ترتدي الحجاب في القطاعين العام والخاص.