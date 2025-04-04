عواد: مشروعنا الأساسي بالتيار هو الدولة وهدفنا نبنيها مع كل المؤمنين فيها

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كتب نائب رئيس التيار الوطني للعمل الوطني ربيع عواد عبر "اكس":



المرحلة السابقة كرّست معادلة ردع أما اليوم عم نشوف سقوط هل معادلة كرمال هيك ضروري خيار الدولة يربح على كل الخيارات التقسيمية، لأنها الوحيدة يلّي قادرة تجمع كل اللبنانيين من مختلف توجهاتهم الدينية.

العناوين يلّي بتجمعنا أكبر، وعلى رأسها الدولة يلّي لازم تعمل واجباتها تجاه تحرير وحماية الأرض وإعادة إعمار ما تهدّم وهيك منكون عم نكرّس مبدأ السيادة.

مشروعنا الأساسي ب#التيار_الوطني_الحر هو الدولة وهدفنا نبنيها مع كل المؤمنين فيها، ولكن للأسف التعاطي عم بكون على مبدأ الخاسر والرابح، أما السلطة السياسية عم تظهر عن عجز بعلاج النقاط الأساسية.