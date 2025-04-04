طقس الأحد حارّ.. ورياح خماسينية!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل ، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهاية الأسبوع وذلك بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا، مع درجات حرارة دون معدلاتها . يتحول نهار الأحد تدريجيا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارة وناشطة تحمل معها طبقات من الغبار و تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة كما تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، بينما ترتفع بشكل محدود في الداخل . يحتمل هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت، كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل ، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد:

قليل الغيوم صباحا، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة، مع سيطرة للرياح الخماسينية الحارة والجافة والتي تكون ناشطة و تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 70 كلم/س ومحملة بالغبار، فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا وإلى انخفاض في نسبة الرطوبة مع بداية إرتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين:

غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد احيانا و ارتفع اضافي بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة ، في الداخل من 7 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س، بينما تصل سرعتها لحدود 55 كم/س شمال البلدي وجنوبه .

-الانقشاع: سيء إلى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 90 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,21

-ساعة غروب الشمس: 9,01