طقس الأحد حارّ.. ورياح خماسينية!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل ، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهاية الأسبوع وذلك بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا، مع درجات حرارة دون معدلاتها . يتحول نهار الأحد تدريجيا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارة وناشطة تحمل معها طبقات من الغبار و تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة كما تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، بينما ترتفع بشكل محدود في الداخل . يحتمل هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت، كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
السبت:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل ، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
الأحد:
قليل الغيوم صباحا، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة، مع سيطرة للرياح الخماسينية الحارة والجافة والتي تكون ناشطة و تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 70 كلم/س ومحملة بالغبار، فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا وإلى انخفاض في نسبة الرطوبة مع بداية إرتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الإثنين:
غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد احيانا و ارتفع اضافي بدرجات الحرارة .
-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة ، في الداخل من 7 الى 21 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س، بينما تصل سرعتها لحدود 55 كم/س شمال البلدي وجنوبه .
-الانقشاع: سيء إلى متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 90 %.
-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,21
-ساعة غروب الشمس: 9,01