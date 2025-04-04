"بعد تقديم استقالتها بسبب منعها من الظهور لأنها محجبة".. هكذا ردّ "تلفزيون لبنان"!

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ردت مساعد المدير العام في تلفزيون لبنان، الإعلامية ندى صليبا، على مايتم التداول به حول موضوع منع ظهور المذيعات المحجبات على شاشة تلفزيون لبنان، موضحة أن “تلفزيون لبنان لا يعتمد تاريخياً وعُرفاً أي إشارات أو شعائر أو رموز دينية لإبرازها على الشاشة من أي نوع كانت، مع احترامه الكامل والتام للأديان السماوية، وهو ينقل على شاشته جميع المناسبات الدينية على اختلافها".



‎ولفتت الى ان "جميع مجالس الإدارة السابقين التزمت بهذا التوجه، إذ لم يُسمح للمذيعات من الطوائف المسيحية والإسلامية ارتداء أو وضع أي رمز ديني خلال الظهور على الشاشة. كما يتم الاستماع دائماً إلى كل موظف أراد الظهور على الشاشة برمز ديني دون استثناء على الإطلاق".



‎واشارت الى أن "الموضوع المُثار اليوم بشأن الحجاب مع إحدى المتعاقدات، فالجدير ذكره انها ليست مراسلة في قسم الأخبار وهي تعمل في قسم السوشيال ميديا وتحديداً في الشريط الإخباري، وقد استُعين بها كمراسلة في فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان، وهي تضغط اليوم بالاستقالة حتى يُسمح لها بالظهور على الشاشة. وهذا الأمر ليس وليد الساعة، بل أُثير في عهدٍ سابق وحُسم الأمر بعدم تعديل هذا التوجه".

‎وشددت على أن "أي تغيير في هذه المعايير المعتمدة منذ عقود طويلة، والتي تعود إلى تاريخ انطلاقة هذا التلفزيون، هو من صلاحيات مجلس الإدارة حصراً، والذي يعمل وزير الإعلام بول مرقص على تشكيله".

وكانت الإعلامية زينب ياسين فد كتبت في نص استقالتها الذي قدمته إلى وزير الإعلام بول مرقص: "أتقدم باستقالتي من هذه المؤسسة الوطنية، التي تبيّن أنها وطنية مجتزءة، هي وطنية لمن لا يرتدين الحجاب فقط".