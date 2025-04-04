الهيئة الإدارية لجمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة توزّع المهام..

A + A -

أنجزت الهيئة الإدارية لجمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة توزيع المهام في الهيئة الإدارية على الشكل التالي:

- عيسى سمير نحاس: رئيساً

- ايلي حسيب أبو عسله: نائباً للرئيس

- جان نقولا نمور: أميناً للسر.

- شربل موريس شلاله: أميناً للصندوق.

كما قررت الهيئة الإدارية تكليف الأستاذة فكتوريا شرفان ممثلة للجمعية لدى الحكومة.

وكانت الهيئة العامة قد اجتمعت نهار السبت 29 آذار 2025 وانتخبت هيئة إدارية من ١٢ عضواً.

وتنافست لائحتان الأولى برئاسة المحامي عيسى نحاس والثانية برئاسة المحامي ابراهيم سمراني وفاز من اللائحة الأولى ٨ أعضاء ومن اللائحة الثانية ٤ أعضاء.