مَن هو المستهدف في الغارة على صيدا فجرًا؟.. أدرعي يكشف!

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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.



وقال أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على المدعو حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان".



وأضاف: "خلال الحرب، روّج فرحات لمخططات عديدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل وكان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي وإصابة عدد أخر من الجنود في 14 من شباط 2024".