living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: زيارة الموفدة الأميركية... والثابت لدى السلطة السياسية اللبنانية

4
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: ينتظر لبنان وصول نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس اليوم الجمعة، لتبيان ما بات معلوما عن الموقف الأميركي المؤيد للمطالب الإسرائيلية لجهة نزع سلاح «حزب الله»، والتفاوض المباشر مع لبنان، في ضوء رفض المسؤولين اللبنانيين «الأمر الواقع» بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

 

ويبقى السؤال المسيطر في الساعات الفاصلة لوصول المبعوثة الأميركية، حول الظروف التي سترافق محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، سواء كانت حامية «تحت النار» من قبل الجانب الإسرائيلي، أم باردة من منطلق الاكتفاء الإسرائيلي بتوجيه ضربتين إلى «حزب الله» في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

الثابت ان السلطة السياسية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ستتمسك بحق لبنان المشروع بالمطالبة بخروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» في 27 نوفمبر 2024.

 

وقد حصر رئيس الجمهورية التفاوض حول النقاط الحدودية الـ 13 العالقة من مايو العام 2000، تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بعد احتلال بدأ العام 1978. وساهمت الاتصالات الجارية محليا ودوليا في تبريد الأجواء المتشنجة بعد الغارات على الضاحية الجنوبية، والتهديد بتغيير المعادلات التي سارت عليها الأمور منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أربعة اشهر.

 

ونجحت الاتصالات الفرنسية- الأميركية على المستوى الرئاسي في تزخيم الحركة.

 

وسيسعى المسؤولون اللبنانيون في لقاءاتهم مع المبعوثة أورتاغوس إلى إقناع الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بمضمون الموقف اللبناني الواحد حول تشكيل لجان التفاوض التي تطالب بها إسرائيل ومعها بعض الدول الغربية، وكذلك استئناف اجتماعات لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار المعلق أمرها على نجاح الاتصالات بشأن التفاوض.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout