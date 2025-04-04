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عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 نيسان 2025

4
APRIL
2025
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الأخبار: كيف تورط الـ HSBS في ملف فوري؟

تعرفات ترامب: حرب تجارية على العالم

 

 

 

 

اللواء: لبنان في المرمى الأميركي: ضغوط جمركية واقتراحات لا تخدم الاستقرار اللبناني
عون لاستعادة هيبة قوى الأمن واحترام القانون.. والراعي: التطبيع ليس وقته

 

 

 

 

البناء: تخبّط واهتزاز في الأسواق العالمية وتراجع البورصات والدولار مع رسوم ترامب | الاحتلال يصعد في سورية ويرسم خطاً أحمر أمام تركيا عند إدلب وريف حلب | تفاهم رئاسيّ لرفض الضغط الأميركي للتفاوض وتقديم «السلاح» على الانسحاب

 

 

 

 

الديار: تهويل يسبق زيارة أورتاغوس... فهل تصمد «اللاءات» اللبنانية؟
باريس تخشى الفوضى وتحاول تخفيف الضغوط الأميركية
رهان على «تدوير الزوايا» وعدم حشر لبنان بمهلٍ زمنية؟

 

 

 


النهار: "النهار" تُعاين مكان الغارة الإسرائيلية في صيدا... اغتيال قيادي في "حماس" مع عائلته

 

 

 


الجمهورية: لبنان يبلغ موقفًا موحدًا لأورتاغوس
بيروت تحت وطأة إنتظارين

 

 

 


l'orient le jour: Frappe israélienne en plein centre de Saïda, au moins trois morts

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: رسوم ترمب تشعل حروباً تجارية وسط تنامي مخاطر التباطؤ العالمي
الصين طالبت بـ«إلغاء فوري» وتوعدت بالرد... وأوروبا أعلنت تجهيز تدابير مضادة... وخسائر فادحة في الأسواق

 

 

 


الأنباء الكويتية: الاتصالات المحلية والخارجية تبرّد الأجواء بعد ضربات «الضاحية».. و«تحالفات بلدية» في مدن جبل لبنان
أورتاغوس إلى بيروت.. وعون لقوى الأمن: لا تكونوا مرتهنين لأحد

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