عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 نيسان 2025

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الأخبار: كيف تورط الـ HSBS في ملف فوري؟

تعرفات ترامب: حرب تجارية على العالم

اللواء: لبنان في المرمى الأميركي: ضغوط جمركية واقتراحات لا تخدم الاستقرار اللبناني

عون لاستعادة هيبة قوى الأمن واحترام القانون.. والراعي: التطبيع ليس وقته

البناء: تخبّط واهتزاز في الأسواق العالمية وتراجع البورصات والدولار مع رسوم ترامب | الاحتلال يصعد في سورية ويرسم خطاً أحمر أمام تركيا عند إدلب وريف حلب | تفاهم رئاسيّ لرفض الضغط الأميركي للتفاوض وتقديم «السلاح» على الانسحاب

الديار: تهويل يسبق زيارة أورتاغوس... فهل تصمد «اللاءات» اللبنانية؟

باريس تخشى الفوضى وتحاول تخفيف الضغوط الأميركية

رهان على «تدوير الزوايا» وعدم حشر لبنان بمهلٍ زمنية؟



النهار: "النهار" تُعاين مكان الغارة الإسرائيلية في صيدا... اغتيال قيادي في "حماس" مع عائلته



الجمهورية: لبنان يبلغ موقفًا موحدًا لأورتاغوس

بيروت تحت وطأة إنتظارين



l'orient le jour: Frappe israélienne en plein centre de Saïda, au moins trois morts



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: رسوم ترمب تشعل حروباً تجارية وسط تنامي مخاطر التباطؤ العالمي

الصين طالبت بـ«إلغاء فوري» وتوعدت بالرد... وأوروبا أعلنت تجهيز تدابير مضادة... وخسائر فادحة في الأسواق



الأنباء الكويتية: الاتصالات المحلية والخارجية تبرّد الأجواء بعد ضربات «الضاحية».. و«تحالفات بلدية» في مدن جبل لبنان

أورتاغوس إلى بيروت.. وعون لقوى الأمن: لا تكونوا مرتهنين لأحد