خطف نفسه وطالب بفدية مالية ضخمة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه:

"بتاريخ 14/03/2025، تقدّم المدعو م. ح. (مواليد عام 1994، سوري) ببلاغٍ يفيد عن تعرض ابن عمته المدعو م. س. (مواليد عام 2009، لبناني) للخطف على يد مجهولين، موضحاً أنّ الخاطفين قد أرسلوا رسائل تهديد عبر تطبيق "واتس آب" تطالب بفدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الخاطفين، وتمكنت شعبة المعلومات من التوصل إلى نتائج هامة في القضية.

وبعد سلسلة من الاستقصاءات والتحريات، تبين أن العملية كانت مفبركة من قبل المخطوف نفسه بالتعاون مع المدعو ع. ر. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).

بتاريخ 17/03/2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من رصد المدعو ع. ر. ح. في منطقة الجناح حيث تم توقيفه. خلال التفتيش، تم العثور على الهاتف الخلوي المستخدم في عملية التفاوض.

واعترف المدعو ع. ر. ح. خلال التحقيقات بأنه قام بالتعاون مع م. س. بفبركة عملية الخطف بهدف الحصول على الفدية المالية المطلوبة.

تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين، وأُودِعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".



