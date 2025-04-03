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قوى الامن: كشف هوية منفّذي عملية السلب في منطقة الهري وتوقِف اثنين منهم

3
APRIL
2025
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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ  شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي: "بتاريخ 24-03-2025، وفي محلة الهري- شكا، أقدم اربعة ملثمين مجهولي الهويّة يستقلّون سيارة نوع مرسيدس لون زيتي مجهولة رقم اللوحة على إطلاق النار على المواطن ر. ن. (مواليد عام 1971، لبناني) وأصابوه في رجله اليمنى، وسلبوه مبلغ يقدّر بحوالي /1،894،000/ل. ل.، و/24،000/ دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة. وتمّ نقل المصاب من قبل الصليب الأحمر اللبناني الى أحد المستشفيات للمعالجة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة في موقع حصول عملية السلب. وبنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المتورطين في عملية السلب المذكورة، ومن بينهم:

- أ. م. (مواليد عام 1970، لبناني)

- أ. م. (مواليد عام 2001، لبناني)

بتاريخ 26-03-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلتي رأسمسقا، والميناء.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتورطهما في عملية السلب المذكورة بقوة السلاح في محلة الهري. وصرّح الأول أن دوره كان لوجستيًّا حيث قام بتزويد شركائه بسيارة مرسيدس لتنفيذ العملية، وخلال عملية التنفيذ، زوّدهم بسيارة ثانية نوع كيا لون ابيض لتأمين فرارهم من محلة انفه، مقابل أن يتقاضى لاحقا مبلغ /7،000/ دولار أميركي. واعترف الثاني أنه شارك بتنفيذ عملية السلب بقوة السلاح بالاشتراك مع آخرين، وأن الرأس المدبّر للعملية خاله الذي غادر الى الاراضي السورية مباشرة بعد عملية السلب، وكان قد اتفق معه أن يلتقيه داخل الأراضي السورية ويتلقّى نصيبه من العملية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ. وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورطين، ولايزال العمل جاريًا لتوقيفهم".

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