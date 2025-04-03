بالصور- بُشرى من طرابلسي: "مبروك للمتقاعدين من التعليم الخاص"!

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كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس:

"مبروك للمتقاعدين من التعليم الخاص. مبروك للمعلّمين ولنقابتهم. مبروك لإحقاق الحق بعد ظلم سنوات ونضال 15 شهر لنشر قوانين أقرّها البرلمان وصدرت عن الحكومة ووقف بوجهها عن غير وجه حق من يُفترَض انهم يُربّون الأجيال على طاعة القوانين والحق والعدالة والقِيَم.

شكراً لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام الذي تجاوب مع مجلس شورى الدولة والبرلمان ونقابة المعلمين ونشر القوانين الواجب نشرها. لم يسمح الرئيس نواف سلام لنفسه ان يكون "خارجًا على القانون والدستور" او متآمرًا عليهما وعلى مواطنيه المستضعفين والمتألمين. اليوم نبارك للناس ولنا كلام مطوّل لاحق تفنيداً للادعاءات التضليلية القائلة ان القانون لا يُطبّق."