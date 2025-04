Bassil presenta en Hungría una conferencia sobre “El papel de los cristianos en el futuro de Oriente Medio”: Vínculo interno y actores de una paz basada en la iniciativa árabe en Beirut

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, pronunció una conferencia organizada por la Academia Diplomática Húngara titulada "Navegando en la encrucijada, ¿qué papel para los cristianos en la configuración del futuro de Oriente Medio?", durante su visita a Hungría el lunes 31 de marzo de 2025, he aquí el texto íntegro.

Es un gran honor para mí dirigirme a un público tan distinguido, y agradezco a los organizadores que me hayan invitado a esta conferencia. Siempre es un placer venir a Hungría, un país en el que he establecido sólidas relaciones, gracias a mi íntimo amigo el ministro Péter Szijjártó, relaciones fundadas en los valores cristianos y humanistas que compartimos.

Hoy tengo que expresar mi sincera gratitud a las autoridades húngaras, que han mostrado una solidaridad sin límites con las comunidades cristianas de Oriente Medio, han prestado ayuda a las instituciones cristianas de la región y han respondido a nuestras preocupaciones ante los ominosos acontecimientos en Oriente Medio.

En primer lugar: El obstáculo de la alineación

Nosotros, el Movimiento Patriótico Libre, nos hemos esforzado por expresar las preocupaciones de nuestra sociedad, al tiempo que trabajamos para fortalecer las instituciones libanesas.

Siempre hemos creído que nuestra eficacia política depende de nuestra independencia y autogobierno, a diferencia de otros partidos políticos libaneses que están sujetos a fuerzas o agendas externas. El Movimiento Patriótico Libre siempre ha estado solo en su lucha por la independencia, y la historia nos ha dado la razón. Hemos proporcionado una plataforma común a todos los libaneses deseosos de poner fin a todas las ocupaciones extranjeras, y más recientemente, bajo el General Michel Aoun, desempeñamos un papel fundamental en la restauración de nuestros derechos facilitando un acuerdo marítimo con Israel y liberando nuestra tierra en el este de la ocupación de grupos militantes sirios. En el Movimiento Patriótico Libre estamos orgullosos de nuestra independencia, especialmente cuando somos testigos del triste final de la alineación de algunos partidos detrás de uno u otro eje, que recientemente nos ha causado una nueva ocupación de nuestras tierras en el sur del Líbano por parte de las fuerzas israelíes, por un lado, y un nuevo control sobre nuestra decisión política nacional, por otro.

La historia demuestra que los grandes protagonistas suelen ignorar los intereses de sus representantes locales:

Las alianzas, dirigidas por potencias regionales o internacionales, acaban sirviendo sólo a los intereses de los protagonistas dominantes.

Muchos partidos libaneses se han enfrentado a esta dolorosa realidad a su costa, ya que de repente no tienen a quién recurrir en momentos de necesidad. Los representantes deben recordar siempre que, por muy diferentes que sean las ideologías o la retórica, sus patrocinadores siempre darán prioridad a sus propios y estrechos intereses por encima de la coalición que lideran.

Los patrocinadores no dudan en abandonar o sacrificar a sus representantes locales: Hay muchos ejemplos recientes de ello en Afganistán y Oriente Medio, o más cerca de casa, en Europa.

Además, las posiciones de los representantes suelen ser contrarias a los intereses a largo plazo de sus países. En el Líbano, hemos pagado un alto precio por la ciega parcialidad de algunos. Se han perdido vidas en guerras despiadadas, se han perdido generaciones por el bien de otros y se han truncado esperanzas al servicio de consignas. Los cristianos y los musulmanes cargan con la responsabilidad de la situación actual que atraviesa nuestro país. Nuestros jóvenes emigran en gran número, y estamos agobiados por la presencia de más de dos millones y medio de refugiados sirios y refugiados palestinos en nuestro suelo. Recientemente nos hemos enfrentado a enormes cambios que anuncian una nueva era.

En segundo lugar: ¿Cuáles son las prioridades en las turbulencias actuales?

El Líbano, y su vibrante comunidad cristiana en particular, se encuentra hoy en una situación delicada. Debemos permanecer extremadamente atentos a los cambios que están redibujando rápidamente los contornos, las fronteras y la población de la región. Aunque el panorama global no está del todo claro, no podemos permitirnos cruzarnos de brazos y esperar. En las tensiones actuales, lo mejor que pueden hacer los cristianos es evitar verse arrollados por los cambios tectónicos que están remodelando Oriente Medio. El Líbano debe encontrar la manera de salir de esta tormenta, evitando verse arrastrado por las nuevas alianzas emergentes a expensas de su soberanía y estabilidad.

A. Las tres prioridades para los cristianos del Líbano:

En las circunstancias actuales, las comunidades cristianas del Líbano tienen tres objetivos principales que pretenden alcanzar:

1. Mantener su papel en el marco político y social libanés, especialmente preservando el modelo pluralista y democrático del Estado nacional libanés.

2. Evitar conflictos internos y locales que conduzcan al colapso del país, mediante su compromiso activo con otras comunidades, ya que los cristianos son el vínculo que da sentido al modelo de "coexistencia" que hemos establecido.

3. Teniendo en cuenta la gran transformación de la región, adhiriéndose a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la libertad de pensamiento y expresión, el diálogo religioso, la economía liberal, el desarrollo y la innovación.

B. Crear las condiciones para una neutralidad efectiva:

La neutralidad en las relaciones internacionales no es un mero estatus, sino que está condicionada por un conjunto de condiciones internas, junto con dos garantes externos.

1. el Líbano está intentando recuperarse tras una serie de graves crisis que lo debilitaron seriamente. La reciente agresión militar israelí provocó pérdidas de vidas humanas, destrucción, desplazamientos internos masivos y una verdadera ansiedad por el futuro, ya que la ocupación y los ataques continúan a pesar del acuerdo de alto el fuego.

La crisis financiera, unida a la crisis de gobernanza, ha afectado gravemente a nuestra economía y ha exacerbado la fragilidad de nuestra sociedad, especialmente de los segmentos más vulnerables de nuestra población.

2. La neutralidad significa mantenerse al margen de alianzas y enfrentamientos geopolíticos. No es fácil, depende del cambio de mentalidad de la población y de la voluntad de sus vecinos de aceptar su neutralidad y dejar de interferir en sus asuntos internos.

Por desgracia, hasta ahora nuestros vecinos han desempeñado el papel de belicistas. No han mostrado ningún interés por la estabilidad y la prosperidad del Líbano.

Llegados a este punto, es responsabilidad de la comunidad cristiana libanesa implicarse en el proceso de rehabilitación de las instituciones estatales y construir un sistema fuerte y responsable. Sólo entonces los cristianos libaneses podrán mitigar los riesgos de conflictos inminentes entre sectas musulmanas rivales, alimentados por las potencias regionales. Deben construir un contra modelo al que ofrecen los extremistas y radicales de la región. Un contra modelo basado en la tolerancia, la compasión, el diálogo y el pragmatismo, no en el fanatismo, los delirios, el rechazo y la deshumanización. Un Líbano plenamente soberano que se haya recuperado de sus traumas, que esté abierto al mundo a través de su diplomacia y su comunidad en el exterior, y que no esté alineado con ninguno de los bloques en liza es una baza para el futuro de la región.



III: El día después Avanzar:

Los cristianos libaneses se han radicalizado en el pasado, y algunos han sido racistas. Al igual que otros componentes políticos del país, se vieron arrastrados a una sangrienta guerra civil, remodelando el país según sus caprichos y antojos, llevando el caos al país, y su experimento acabó en derramamiento de sangre. Tras la guerra civil, toda la sociedad probó la amargura de la derrota y la desesperación. Elegir un bando y actuar por delegación fue una elección que hicieron otras comunidades, en algún momento de nuestra historia contemporánea. Estos experimentos siempre han acabado en trágicos desenlaces para estas comunidades.

Antes de su independencia en 1943, el Líbano era un refugio seguro para un amplio segmento de cristianos, plenamente conscientes de sus orígenes árabes y orgullosos de su identidad libanesa. Este grupo creció en un entorno pluralista y diverso, en el que convivían diferentes comunidades y sectas, musulmanas, cristianas y judías, portadoras de los mismos valores universales de tolerancia y humanidad. Los cristianos del Líbano siguieron apegados a su tierra a pesar de las ocupaciones militares. Siguieron adaptándose a la realidad, sin comprometer nunca sus principios. Nunca renunciaron a trabajar por la paz, excepto cuando su representación política fue secuestrada por agendas extranjeras. Los cristianos del Líbano son la fuerza motriz del Oriente Medio que surgirá cuando acabe la agitación, y son el pilar del acercamiento entre naciones y sociedades. Al darles poder en la labor política y administrativa del país, son los garantes de la libertad económica y la independencia del poder judicial.

Mañana, los libaneses cristianos desempeñarán con éxito el papel de pacificadores en la región. Nos basaremos en nuestra herencia y aprovecharemos la experiencia adquirida en la construcción de los pilares de la diversidad y la democracia que sustentan el modelo libanés. Junto con otras comunidades nacionales, hemos llegado a la conclusión de que la paz es nuestra clave para la estabilidad, la prosperidad, el progreso y el desarrollo. Hemos desempeñado un papel unificador en el Líbano y estamos dispuestos a repetirlo en la región. La paz es el camino que nuestra razón nos impulsa a tomar, ya que las guerras y la inestabilidad amenazan nuestra existencia en la región.

Mañana, los libaneses cristianos desempeñarán un papel fundamental en el establecimiento de una paz duradera, respetuosa con todos, de acuerdo con el Plan de Paz Árabe adoptado en Beirut. Utilizarán su apertura para movilizar a todos los interlocutores a fin de que convengan en que la paz es la única manera de poner fin al actual ciclo de violencia, pues de lo contrario la región se enfrentará constantemente a nuevos conflictos.

Mañana, los libaneses cristianos serán actores de una paz entre civilizaciones y culturas, una paz que reúna en la misma mesa a los adversarios de hoy. Una paz en la que el compromiso no signifique retroceder, sino avanzar hacia el otro.

En un mundo cambiante, los libaneses cristianos anhelamos una paz que proteja nuestra identidad y nos permita seguir promoviendo nuestros valores durante años y años en la región a la que pertenecemos.