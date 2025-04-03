تحذير إسرائيلي للشرع: ستدفع ثمناً باهظاً

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وجه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا: "إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا"، بحسب "روسيا اليوم".

وحذر من أن "إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد ينطلق من سوريا ضدها، وقال: "إسرائيل لن تسمح بتحويل سوريا إلى مصدر تهديد لمستوطناتها أو مصالحها الأمنية".

وشدد على أن "قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل الانتشار والعمل في قمة جبل الشيخ وفي مناطق الأمن والفصل، لضمان حماية مستوطنات هضبة الجولان والجليل من أي تهديد. لقد تصرفنا بالأمس بحزم عندما استهدفنا المسلحين الذين حاولوا الاعتداء على قواتنا".