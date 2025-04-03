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طقسٌ ربيعي متقلب.. يتحوّل إلى حار مع رياح خماسينية ناشطة!

3
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا وضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة،  تسوء معها الرؤية أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهاية الأسبوع بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا، يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا مع درجات حرارة دون معدلاتها لشهر نيسان، يتحول نهار الأحد تدريجيا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارة وناشطة تؤدي إلى بداية ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وتحمل معها طبقات كثيفة من الغبار تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان:  بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13و 23  و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة،  تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها  فتصل سرعنها لحدود 55 كم/س.

الجمعة:
غائم جزئيا وضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة،  تسوء معها الرؤية أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت.

السبت:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها.

الأحد:
قليل الغيوم إجمالا، تسيطر الرياح الخماسينية الحارة والجافة والناشطة والمحملة بالغبار، فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا وإلى انخفاض في نسبة الرطوبة مع بداية إرتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة،  فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطىة أحيانا، سرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س، بينما تصل سرعتها لحدود ٥٥ كم/س شمال وجنوب البلاد .
-الانقشاع:   سيىء إلى متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

-حال البحر:   مائج إجمالا، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
-الضغط الجوي:   763 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,25
-ساعة غروب الشمس:   18,59

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